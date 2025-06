Mehdi Taremi, antigo avançado do FC Porto, está retido em Teerão, devido ao conflito entre Israel e o Irão.

O avançado do Inter deveria ter viajado na sexta-feira para juntar-se aos «nerazzurri» nos Estados Unidos, mas o espaço aéreo do país foi encerrado, após a ofensiva militar que os israelistas lançaram. Segundo a Gazzetta dello Sport, o Inter está em contacto constante com Taremi e procura uma solução nas próximas horas para ter o jogador em Los Angeles, a tempo da estreia no Mundial de Clubes. A perspetiva, contudo, não é favorável.

O Inter estreia-se no Mundial na madrugada de quarta-feira, diante dos mexicanos do Monterrey. Também irá defrontar River Plate e Urawa Red Diamonds no Grupo E.

Taremi tinha regressado ao seu país para participar nos jogos da seleção iraniana, diante do Qatar e da Coreia do Norte, de apuramento para o Mundial de 2026.

Depois do ataque de Israel na sexta-feira, que resultou na morte de altos funcionários militares iranianos, bem como cientistas relacionados com o projeto nuclear, o Irão respondeu com drones e mísseis no próprio dia e também este sábado.