O Irão mostrou desagrado quanto à decisão tomada pela Austrália de conceder asilo às jogadoras iranianas, acusando ainda este país de ter retido as futebolistas como «reféns».

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão, Ismail Bagaei, recorreu à rede social X para considerar o abrigo concedido às jogadoras da seleção iraniana de futebol um ato de hipocrisia: «Mataram mais de 165 estudantes iranianas inocentes num duplo ataque com Tomahawks [mísseis de cruzeiro] na cidade de Minab, e agora querem tomar as nossas jogadoras como reféns, garantindo que as estão a ‘salvar’?», referiu, acusando as autoridades australianas de quererem «mal» às jogadoras iranianas.

De referir que o pedido de asilo surgiu após uma partida da Taça da Ásia, na qual as jogadoras iranianas não cantaram o hino em forma de protesto para com o regime do Teerão. Donald Trump, recorde-se, afirmou inclusive que as futebolistas seriam mortas se regressassem ao país de origem.

As autoridades australianas concederam nesta terça-feira os vistos para as cinco jogadoras em asilo. A Amnistia Internacional agradeceu os vistos, mas continua preocupada com as restantes jogadoras.

O Irão, no entanto, afirma estar a aguardar o regresso das jogadoras ao país de braços abertos, sem qualquer tipo de remorsos com o sucedido, mesmo depois das televisões iranianas terem rotulado a atitude das jogadoras como traição.