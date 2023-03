Mehdi Taremi marcou no empate do Irão contra a Rússia, num encontro de preparação realizado esta quinta-feira, em Teerão.



O avançado do FC Porto fez, de penálti, o 1-1 final no arranque da segunda parte. Os russos tinham chegado ao intervalo em vantagem no marcador graças a um golo de Anton Miranchuk, também de penálti.



O Irão tem novo encontro de preparação agendado para dia 28 de março frente ao Quénia.



O golo de Taremi: