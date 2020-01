A tensão política no Médio Oriente na sequência dos ataques militares dos Estados Unidos no Iraque nos últimos dois dias, que causaram a morte do general iraniano Qassem Soelimani, levaram a seleção norte-americana a cancelar um estágio no Qatar, previsto para começar no próximo domingo.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pela federação de futebol dos Estados Unidos, adiantando que o estágio será agora realizado no próprio país, na Florida.

No comunicado, a federação norte-americana adianta que está a trabalhar com a congénere do Qatar para encontrar uma oportunidade no futuro próximo para um estágio no país.