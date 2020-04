Desde segunda-feira que o governo espanhol autorizou o regresso aos treinos de forma individual. Porém, os trabalhos ainda não foram retomados porque os futebolistas ainda não fizeram o teste à Covid-19 conforme exige o protocolo da Liga espanhola, confirmaram vários clubes ao diário AS.



A Liga espanhola informou os clubes da primeira e segunda ligas do protocolo que terão de cumprir para o regresso da competição. De resto, o presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, o líder da Real Federação Espanhola, Rubiales e a presidente do Conselho Superior de Desportos, Irene Lozano, acordaram entre si estas medidas e remeteram-nos para o Ministério da Saúde.

Esta quarta-feira, a presidente do Conselho Superior de Desportos, Irene Lozano, reiterou a intenção de retomar as competições desportivas.

«O desporto vai regressar. Será por fases e respeitando sempre as medidas das autoridades de saúde, mas vai voltar», disse, citado pelo AS.



Assim sendo, espera-se que os clubes voltem aos treinos no final da próxima semana e que a competições profissionais sejam retomadas em junho.



O campeonato principal de Espanha foi suspenso devido à pandemia de Covid-19 a 11 jornadas do final.