A federação irlandesa de futebol (FAI) anunciou a abertura de uma investigação por causa de um vídeo mostrado à seleção antes do duelo com a Inglaterra, no passado dia 12 de novembro.

Esta posição surge depois das notícias que davam conta de que teria sido exibido um vídeo motivacional anti-Inglaterra, de contornos claramente políticos, o que terá chocado alguns jogadores.

Esta investigação aumenta a pressão em torno da equipa técnica liderada por Stephen Kenny, que assumiu o cargo em abril, mas que não conseguiu qualquer vitória em oito jogos: quatro empates e quatro derrotas.

Depois do tal polémico vídeo motivacional a Irlanda foi derrotada pela Inglaterra, em Wembley, por 3-0.