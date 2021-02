O futebolista francês Isaac Drogba, filho de Didier Drogba - que se notabilizou pela carreira no Chelsea – foi apresentado, esta segunda-feira, como reforço do Folgore Caratese, clube que disputa a Serie D, a quarta divisão do futebol em Itália.

Isaac, de 20 anos, joga como avançado e nos últimos três anos passou pelas equipas jovens do Guingamp, onde esteve na equipa B desde 2019. Fez também formação no Chelsea.

«A Folgore Caratese anuncia que garantiu a contratação definitiva do atacante Isaac Drogba», refere o clube transalpino, em comunicado.