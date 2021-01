O futebolista argelino Islam Slimani foi confirmado, esta quarta-feira, como reforço do Lyon, por uma época e meia, até 30 de junho de 2022.

Aos 32 anos, o antigo jogador do Sporting deixa o Leicester, clube ao qual rumou quando saiu de Alvalade, na época 2016/2017.

Trata-se de um regresso a França menos de um ano após ter estado emprestado pelo Leicester ao Mónaco, na época 2019/2020.

Depois de ter tido algum impacto no primeiro ano e meio pelo Leicester, com um total de 46 jogos e 13 golos, Slimani teve depois três empréstimos por parte das raposas, a Newcastle, Fenerbahçe e Mónaco. Esta época tinha apenas um jogo pela equipa principal do Leicester e dois pelos sub-23.

Mais pormenores sobre a transferência não foram revelados pelos clubes, até ao momento.