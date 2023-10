O Maccabi Haifa e o Maccabi Telavive apelaram junto da UEFA para que o organismo adie os jogos contra o Villarreal (Liga Europa) e Zorya (Liga Conferência), respetivamente, na sequência do conflito entre Israel e o movimento palestiniano Hamas.

«Numa altura em que todo o país está de luto e se mobiliza para a defesa do Estado de Israel contra os seus inimigos, é claro para qualquer pessoa que entenda que o desporto está a tornar-se de importância secundária», lê-se no documento enviado à UEFA.

«Esperamos que a UEFA considere o pedido e adie o próximo jogo para uma data posterior. Ambos os clubes estão agora envolvidos num esforço comunitário pelos lutadores e sobreviventes e participam em muitos funerais. Estes são dias difíceis para os cidadãos de Israel, é quase impossível concentrarem-se no futebol enquanto lamentamos os mortos e os nossos filhos estão na linha da frente dos combates. Esperamos consideração da comunidade do futebol europeu e isso é o mínimo que a UEFA pode fazer por nós nestes tempos difíceis», lê-se na carta enviada ao organismo que tutela o futebol europeu.

Refira-se que a UEFA adiou os jogos das seleções israelitas, mas ainda não se pronunciou sobre as partidas do Maccabi Haifa e do Maccabi Telavive nas competições europeias.

O jogo do Maccabi Haifa com o Villarreal, em solo espanhol, está agendado para 26 de outubro, enquanto o encontro entre Maccabi Telavive-Zorya está previsto para o mesmo dia, em Israel.