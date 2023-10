A UEFA adiou, este domingo, alguns dos encontros das seleções de Israel que estão agendados para outubro, face ao conflito armado entre Israel e o grupo islâmico Hamas.

Em comunicado, a UEFA justifica a decisão com a «situação corrente» em Israel, desde o ataque do Hamas em território israelita, no sábado, tendo prometido anunciar novas datas para os jogos em devido tempo.

O Israel-Suíça, do Grupo I de qualificação para o Euro2024, é um dos jogos adiados. Estava marcado para 12 de outubro. Além desse jogo, a UEFA adiou os encontros da seleção sub-21 israelita com a Estónia (12 outubro) e com a Alemanha (17 outubro), bem como o minitorneio de seleções sub-17, envolvendo Israel, Bélgica, País de Gales e Gibraltar.

O organismo vai esperar mais alguns dias até decidir se o encontro Kosovo-Israel, também da fase de qualificação para o Euro2024, se vai realizar a 15 de outubro, conforme previsto, ou se vai ser adiado.

«A UEFA vai continuar a monitorizar a situação e manter-se-á em contacto com todas as seleções envolvidas antes de tomar decisões sobre novas datas e eventuais alterações a outros jogos calendarizados», refere, ainda, no mesmo comunicado.