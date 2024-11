Dez cidadãos israelitas ficaram feridos na última noite, durante as agressões em Amesterdão, antes do jogo entre Ajax e Maccabi Telavive, que terminou com vitória da equipa neerlandesa (5-0).

Centenas de adeptos israelitas foram atacados quando se encontravam reunidos numa praça da capital dos Países Baixos, onde estavam manifestantes pró-palestinianos. Antes disso, alguns israelitas foram filmados a rasgar bandeiras da Palestina e a entoar cânticos pró-Israel. A polícia local deteve 57 pessoas.

O presidente israelita considerou que as imagens são «um horror». Já o novo ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar, apontou que os incidentes são «bárbaros e antissemitas».

«Espero que as autoridades dos Países Baixos atuem de imediato e tomem as medidas necessárias para proteger, localizar e resgatar todos os israelitas e judeus atacados», disse.

O primeiro-ministro de Israel ordenou o envio de dois aviões de resgate para retirar os cidadãos israelitas e exigiu às autoridades dos Países Baixos «atuação firme e rápida» contra os agressores.

O chefe do Executivo de Israel, Benjamin Netanyahu, esteve em contacto telefónico com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoff, a quem agradeceu por classificar estes incidentes como um «ato antissemita».

Have been following the news from Amsterdam and am horrified by the antisemitic attacks on Israeli citizens. This is completely unacceptable. I am in close contact with all parties involved and have just spoken to @IsraeliPM Netanyahu by phone to stress that the perpetrators will…