Um pormenor que pode ter passado despercebido durante o Noruega-Israel, que terminou com goleada dos nórdicos por 5-0 no sábado, não fugiu à atenção da imprensa. E tudo por causa do equipamento da seleção de Israel.

É que os israelitas entraram em campo com o logótipo da Reebok, o seu fornecedor de equipamentos, ao contrário e sem o nome da empresa. Não foi lapso - foi mesmo uma forma de protesto por parte da Federação Israelita de Futebol.

Isto porque a marca solicitou que o seu logótipo fosse retirado das camisolas, com receio de promover 'má publicidade'. Em causa, a crescente antipatia face a Israel em vários setores da sociedade no âmbito do conflito com o Hamas, que também ceifou a vida a dezenas de milhares de civis palestinianos.

A explicação foi dada pela estação televisiva israelita KAN e amplificada pelo jornal L'Equipe, nesta terça-feira. A Reebok assinou um contrato de dois anos com a federação em fevereiro deste ano.