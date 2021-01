Depois da derrota frente ao Inter de Milão, Andrea Pirlo criticou a exibição da Juventus em San Siro.



«Entrámos com a atitude errada e quando não ganhas duelos, é difícil. Fomos demasiado passivos, como se nem tivéssemos entrado em campo. Tivemos medo do ataque do Inter e defender foi o que passou pela nossa cabeça. Não fomos agressivos. Não esperávamos esta derrota, mas não poderíamos ter jogado pior. A qualidade individual só pode vir ao de cima se primeiro igualarmos o adversário em termos de agressividade e determinação. Não fizemos isso e isso percebeu-se», referiu o técnico, em conferência de imprensa.



O treinador da Vecchia Signora lamentou a falta de atitude da equipa e garantiu que os objetivos continuam a ser os mesmos, apesar dos sete pontos de desvantagem para o Inter e AC Milan, que ainda não jogou.



«As nossas ambições são as mesmas, mesmo após este passo em falso. Derrotas acontecem, mas o que não pode acontecer é a falta de atitude que tivemos. O principal responsável é o treinador e eu assumo-a se a equipa não faz o que está planeado», disse.