Depois do empate sem golos na Champions, a Atalanta goleou o Verona por 6-1 na 9.ª jornada da Serie A.

Os comandados de Gasperini começaram cedo a construir a goleada e no minuto seis já venciam por 1-0. De Roon foi o responsável por abrir o marcador, assistido por Ademola Lookman. À passagem do quarto de hora, a Atalanta já havia somado mais dois à conta com Retegui e De Ketelaere a fazerem o segundo e terceiro da contagem, respetivamente.

Ainda assim, até ao intervalo o estádio assistiu a mais três golos, dois deles da autoria de Ademola Lookman que, depois de assistir, bisou num espaço de cinco minutos, aos 29 e 24.

O Verona conseguiu chegar ao golo de honra antes do apito para o intervalo por intermédio de Amin Sarr.

No entanto, na segunda parte a Atalanta acabou com qualquer tipo de esperanças, se é que ainda existiam, e fez o 6-1 final através de Mateo Retegui que se juntava assim a Lookman a bisar no encontro.

Com este resultado o conjunto de Bérgamo chega aos 16 pontos no campeonato e sobe ao quarto lugar da tabela classificativa, lugar de acesso à Liga dos Campeões.



Classificação da Serie A