O Milan anunciou este sábado que despediu Zvonimir Boban, que ocupava, desde junho de 2019, o cargo de diretor para o futebol do clube rossonero.

«O AC Milan confirma que comunicou ao Sr. Zvonimir Boban a rescisão do contrato com efeito imediato do cargo de Diretor de Futebol do Clube. O clube agradece a Zvonimir por seu trabalho nesses 9 meses e deseja o melhor para o futuro profissional», diz Milan em comunicado.

«O clube confirma total confiança em Stefano Pioli e na sua equipa técnica e olha com otimismo para a segunda parte da temporada, com a determinação de continuar o caminho de crescimento para voltar ao topo do futebol mundial com um projeto consistente com os parâmetros do fair play financeiro», adianta a nota.