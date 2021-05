Gianluigi Donnarumma vai deixar o AC Milan, anunciou Paolo Maldini.



«Donnarumma foi um líder e chegou, inclusive, a ser capitão. As pessoas têm dificuldade em entender o que significa ser profissional, mas os jogadores têm de estar preparados para mudar de camisolas. Temos de respeitar quem deu muito ao AC Milan e quem nunca faltou ao respeito. Os nossos caminhos vão se separar, só lhe posso desejar o melhor», referiu o diretor técnico dos rossoneri, citado pela Sport Mediaset.



Sem acordo para a renovação, o internacional italiano de 22 anos fica assim livre para assinar por qualquer outro clube. Formado no clube, Donnarumma é o dono da baliza do AC Milan desde 2015.