O futebolista italiano Francesco Acerbi ameaçou um adepto que fez referência à final perdida pelo Inter de Milão, para a Liga dos Campeões, nesta quinta-feira.

«Estou a falar a sério, sou louco e dou-te uma tareia», afirmou o jogador, durante um momento de declarações à imprensa. Isto durante o estágio do Inter de Milão no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos da América.

O jovem, que estava vestido com uma camisola do Paris Saint-Germain, gritou «Acerbi, Barcola», recordando o extremo do PSG. Ao ouvir isso, o defesa italiano irritou-se. «Não gosto que me façam de parvo», afirmou o jogador de 37 anos.

Na final da Liga dos Campeões, o Inter perdeu 5-0 frente ao Paris Saint-Germain, dos portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.