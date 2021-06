O belga Daouda Peeters é um talentoso médio belga que pertence aos quadros da Juventus e que já conviveu inúmeras vezes com Cristiano Ronaldo. Em jeito de lançamento do jogo entre Portugal e Bélgica dos oitavos de final do Euro 2020, o jogador de 22 anos revelou que o capitão da seleção nacional «tem muito respeito» por Romelu Lukaku.



«Por vezes, ele fala de jogadores belgas. Acreditem, tem muito respeito por Lukaku. Vai estar muito motivado para vencer a Bélgica. Como sempre», referiu, em declarações ao jornal HLN.



Peeters deixou ainda bastantes elogios ao internacional português quer como pessoa, quer como profissional de futebol.



«Não é verdade que o Cristiano não fica em frente ao espelho no balneário. Quando ele está nas instalações da Juventus, a sua prioridade é trabalhar. O ténis de mesa ou os dardos estão em segundo plano. Ele vive para o seu trabalho. É muito simpático, nada arrogante, mas leva o futebol muito a sério. No autocarro quase não fala de mais nada», referiu.



O Bélgica-Portugal joga-se este domingo, às 20h00, em Sevilha.