Não faltou apoio à Roma antes da partida para Manchester onde vai defrontar o United, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa.



Esta manhã, largas dezenas de adeptos dos giallorossi juntaram-se no centro de treinos, em Trigoria, para deixar mensagens ao plantel de Paulo Fonseca antes da viagem. Com bandeiras ao vento, os adeptos entoaram cânticos de incentivo e aguardaram a saída da Roma rumo ao aeroporto.



Os adeptos colaram ainda cartazes junto ao centro de treinos com uma frase proferida por Solskjaer após a passagem às meias-finais («Não conheço a Roma, não vi muito») e um pedido: «Façam com que ele se lembre de nós.»



O Man. United-Roma joga-se esta quinta-feira, às 20h00, em Old Trafford.