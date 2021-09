Lautaro Martínez, avançado do Inter, foi um dos nomes mais cogitados no mercado de transferências encerrado no passado dia 31 de agosto. O argentino acabou por ficar no clube italiano e, ao jornal La Gazzetta dello Sport, o seu empresário, Alejandro Camano, revela que a renovação com o emblema de Milão vai num bom caminho.

«Renovação fechada? Ainda não, estamos a trabalhar nisso com o Inter, em grande sintonia. Ainda nada está definido, faltam ainda alguns detalhes para fechar o negócio. O desejo é de continuar no clube, o importante é que Lautaro seja muito feliz no Inter», afirmou Camano.

Na época passada, Lautaro Martínez participou em 48 jogos em todas as competições, totalizando 19 golos e sete assistências.