Ainda há amor à camisola: Insigne volta a casa para evitar despromoção
Avançado italiano regressa ao Pescara, onde foi muito feliz no início da carreira
Sem jogar há meio ano, desde que deixou o Toronto, da Major League Soccer (MLS), Lorenzo Insigne está de volta a Itália. O avançado de 34 anos foi oficializado, esta sexta-feira, como reforço do Pescara, um dos primeiros clubes da carreira.
Insigne foi muito feliz no Pescara em 2011/12, cedido pelo Nápoles, ao lado de nomes como Ciro Immobile e Marco Verratti. Nessa época, marcou 20 golos e deu 13 assistências, tendo um contributo decisivo na conquista da Serie B.
No entanto, o cenário é bem mais complicado neste momento. O Pescara é último classificado do segundo escalão italiano, com apenas 14 pontos, a seis dos lugares que garantem a permanência.
De resto, Insigne assinou contrato até ao final da temporada e tem opção para renovar por mais um ano, caso o Pescara não caia à Serie C.
