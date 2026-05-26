Romelu Lukaku garante que não quer forçar a saída do Nápoles, apesar do pouco tempo de jogo. Em entrevista à RTBF, o avançado prometeu fidelidade ao clube italiano.

«Na minha cabeça, sou jogador do Nápoles. O meu amor pelo Nápoles está intacto, eles compreenderam por que agi assim [não ter comparecido a treinos]. Ainda me falta um ano de contrato e não sou do tipo de pedir para sair», afirmou o belga.

Lukaku, que sofreu problemas físicos e competiu apenas por 64 minutos esta temporada, tem vindo a recuperar a forma nos juniores do Anderlecht, o seu clube de formação.

«Irrita-me um pouco a forma como alguns meios de comunicação italianos apresentaram a situação. Exageraram mesmo. Não vim para cá de férias: queria regressar o mais depressa possível na minha melhor forma, tendo em vista o Mundial, mas também pelo Nápoles», explicou.

«Há anos que não era tão rápido, atingi os 35,5 km/h. Sinto-me em melhor forma do que antes do Mundial de 2022. Não vou entrar a pensar que vou ser titular ou jogar uma hora inteira. Isso seria uma loucura. Mas vou fazer tudo o que puder para estar pronto e contribuir», disse ainda, sobre o Mundial 2026.

Lukaku, de 33 anos, foi convocado pela seleção belga para o seu quarto Mundial. O Nápoles deu 30 milhões pelos seus préstimos em 2024.