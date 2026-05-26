«Ainda tenho um ano de contrato e não sou do tipo de pedir para sair»
Avançado do Nápoles só fez sete jogos esta temporada
Avançado do Nápoles só fez sete jogos esta temporada
Romelu Lukaku garante que não quer forçar a saída do Nápoles, apesar do pouco tempo de jogo. Em entrevista à RTBF, o avançado prometeu fidelidade ao clube italiano.
«Na minha cabeça, sou jogador do Nápoles. O meu amor pelo Nápoles está intacto, eles compreenderam por que agi assim [não ter comparecido a treinos]. Ainda me falta um ano de contrato e não sou do tipo de pedir para sair», afirmou o belga.
Lukaku, que sofreu problemas físicos e competiu apenas por 64 minutos esta temporada, tem vindo a recuperar a forma nos juniores do Anderlecht, o seu clube de formação.
«Irrita-me um pouco a forma como alguns meios de comunicação italianos apresentaram a situação. Exageraram mesmo. Não vim para cá de férias: queria regressar o mais depressa possível na minha melhor forma, tendo em vista o Mundial, mas também pelo Nápoles», explicou.
«Há anos que não era tão rápido, atingi os 35,5 km/h. Sinto-me em melhor forma do que antes do Mundial de 2022. Não vou entrar a pensar que vou ser titular ou jogar uma hora inteira. Isso seria uma loucura. Mas vou fazer tudo o que puder para estar pronto e contribuir», disse ainda, sobre o Mundial 2026.
Lukaku, de 33 anos, foi convocado pela seleção belga para o seu quarto Mundial. O Nápoles deu 30 milhões pelos seus préstimos em 2024.