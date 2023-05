A Juventus teve uma segunda-feira para esquecer. A Vecchia Signora foi punida com a perda de dez pontos por irregularidades financeiras e em campo, foi goleada pelo Empoli (4-1). No final, Allegri lamentou o facto de a informação relativa à dedução de pontos ter surgido publicamente instantes antes do jogo começar, mas que isso não justifica «o colapso mental» dos jogadores em campo.



«Foi estranho porque a decisão saiu dez minutos antes do jogo começar e o aspeto psicológico é fundamental. Quinze minutos antes do encontro éramos segundos e depois ficámos com menos dez pontos. Uma coisa é jogarmos como segundos classificados, outro é sermos derrubados sempre que nos erguemos», começou por dizer, em declarações à DAZN.



«Perdemos dez pontos. Tínhamos uma grande oportunidade de lutar com o AC Milan pela entrada na Champions. Garanto que não é nem será uma situação fácil. Isto não justifica o colapso mental e podia falar-se de muitas coisas, mas temos de ficar calados e aceitar a derrota. Os rapazes não têm culpa de nada. Os próximos dez dias não vão ser fáceis depois da eliminação com o Sevilha [nas meias-finais da Liga Europa] e de hoje termos ficado sem dez pontos. Não são desculpas, mas a situação é anormal. Os rapazes fizeram o melhor que puderam. Vão ser dez dias difíceis e é normal faltar energia, foi uma situação surreal», acrescentou.

Com a perda de pontos, a Juventus é sétima classificada e está a um da Roma, a primeira equipa em zona de apuramento para as provas europeias.