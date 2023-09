Massimilano Allegri não deixou Leonardo Bonucci sem resposta depois de o central o ter considerado o responsável pela sua saída da Juventus.



«Acho que não há mais nada a dizer, já dissemos muito», começou por dizer o técnico italiano.



«Só quero desejar boa sorte para a carreira dele dentro e fora do futebol. As telenovelas passam no Canal 5... mas eu não estou muito interessado. Não há guerra interna, foram tomadas decisões importantes como acontece na vida: abriu-se uma porta importante para ele jogar na Liga dos Campeões», acrescentou, referindo-se à saída do defesa para o Union Berlim.



Em relação à suspensão aplicada pelo Tribunal Nacional de Antidopagem de Itália a Paul Pogba por ter acusado testosterona, Allegri não se alongou, admitindo apenas que lamenta o que se está a passar.



«Lamento a situação, mas não posso acrescentar nada e não tenho nada a acrescentar, porque há um processo em curso e há pessoas envolvidas: é correto não acrescentar nada até ao final do processo», concluiu.