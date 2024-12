Esta segunda-feira, Paulo Fonseca deixou o cargo de treinador principal do Milan. Como antigo técnico dos rossoneri, Ancelotti, atualmente no Real Madrid, falou do despedimento prematuro dos português e relembrou-o que a responsabilidade «recai» sempre sobre o treinador.

«A demissão de um treinador faz parte do trabalho dele. Já fui demitido muitas vezes, porque quando há problemas numa equipa, a responsabilidade recai sobre apenas um homem: o treinador.Mesmo que não seja justo, o Fonseca sabe, como eu, que isso pode acontecer», partilhou à Radio Anch'io Sport.

«No futebol nunca se sabe como vai correr. Contra nós eles jogaram muito bem e mereceram vencer. Talvez não tenham encontrado a continuidade que a entidade rossoneri lhes pediu. É muito simples.»

Esta temporada, o Milan de Paulo Fonseca bateu o Real Madrid de Ancelotti por 3-1, na quarta jornada da Liga dos Campeões.

Ancelotti representou o Milan, enquanto jogador, entre 1987 e 1992. Como treinador, orientou a equipa italiana entre 2001 e 2009.