Carlo Ancelotti, treinador de Zinedine Zidane na Juventus entre 1999 e 2001, confidenciou que o ex-jogador francês contribuiu para que ele mudasse alguns conceitos que tinha sobre futebol.

«Com Zidane, tentei mudar a minha ideia sobre o sistema de jogo. Ele foi o primeiro jogador que me deu a possibilidade de mudar o sistema e de jogar de forma diferente. No meu primeiro ano na Juventus jogávamos em 3x4x1x2, com Del Piero e Inzaghi à frente e Zidane um pouco atrás deles. No segundo ano joguei com uma defesa a quatro, mas mantive os dois avançados e um número 10 como Zidane. Ele mudou as minhas ideias sobre futebol. Antes da Juventus eu estava tão focado no 4x4x2 e depois, com Zidane, mudei. Quis pô-lo a jogar na melhor posição para ele, de forma a deixá-lo mais confortável em campo», recordou o atual treinador do Everton numa conversa com o ex-jogador Jamie Carragher para a Sky Sports.

Antes de assumir o comando técnico da Juventus, Ancelotti treinou o Parma entre 1996 e 1998. E conta como a experiência de uma possível má decisão o levou a amadurecer. «Foi a primeira equipa de todo profissional em que estive e nessa altura tinha o Gianfranco Zola. Jogávamos em 4x4x2 e sem número 10 naqueles tempos. No primeiro jogo da época tente colocar o Zola no lado direito, a extremo. Na minha opinião ele esteve bem, mas não gostou muito e preferia jogar no meio», lembrou o técnico italiano, que tinha Hernan Crespo e Enrico Chiesa na frente de ataque.