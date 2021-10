Campeão da Europa por Itália, Andrea Belotti vai ser um jogador livre no final da temporada. A poucos meses de terminar contrato com o Torino, o goleador transalpino não vai renovar anunciou o técnico Ivan Juric.



«Belotti não vai assinar um novo contrato com o Torino. Ainda assim, ele não vai sair em janeiro. Veremos no final da temporada», referiu o técnico, em conferência de imprensa.



Capitão do emblema de Turim há alguns anos, o jogador de 27 anos marcou 105 golos nas últimas cinco temporadas. Apesar de estar prestes a perder, quiçá, o jogador mais importante do Torino, Juric recusou alimentar a especulação quanto ao futuro do atleta.

«É inútil especular. Nada vai acontecer em janeiro. Espero que ele tenha uma grande época e que no final possamos conversar olhos nos olhos», frisou.