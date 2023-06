Aos 41 anos, Zlatan Ibrahimovic ainda não tem pensa em retirar-se e diz que se sente o «Super Homem» sempre que entra em campo. Apesar de ter participado em apenas quatro jogos, em virtude dos problemas físicos, o internacional sueco frisou a vontade de continuar a jogar.



«Trabalhei muito, não só este ano, mas também no ano anterior. Mas estive fora quando a equipa precisou. Quando fazes uma coisa a vida toda, quando sabes o que tens de fazer, mas não podes... Tu continuas, não dás paz a ti mesmo. (...) Mentalmente sou muito forte. Sinto-me o Super Homem cada vez que jogo, mas tenho de encontrar um equilíbrio», referiu, em entrevista à Gazzetta dello Sport.



«Ainda tenho algo para dar. Se penso em retirar-me? Não acredito. Se tenho de continuar a jogar? Acho que sim. Tenho de encontrar um equilíbrio na vida. Sem equilíbrio e estabilidade, és uma bomba... e as bombas explodem», acrescentou.



Em final de contrato com o AC Milan, o avançado abordou o futuro. «Sei que me sinto bem no AC Milan. O AC Milan é a minha casa. Não sei nada sobre o meu contrato. No ano passado disse ao Paolo [Maldini]: a decisão é tua. E assinou um novo contrato. Não sei o que vai acontecer, talvez receba outro contrato. É suficiente para mim saber que sou jogador do AC Milan e o que tenho de fazer. O resto não me interessa. Só me preocupo em voltar ao campo caso contrário a alegria diminui», atirou.



Zlatan já foi associado ao Monza e revelou que conversa com Galliani, CEO do clube, regularmente. «Ele ligou-me todos os dias nos últimos três anos e disse-me que Monza é bonito e que o contrato está em cima da mesa. Sou jogador do AC Milan e tenho orgulho nisso. A certa altura o ego deixa de ser importante, não tens nada a provar. (...) Estou disponível para ajudar o AC Milan e quero estar em campo», partilhou.