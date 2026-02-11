José Mourinho continua a inspirar treinadores lá fora. Inclusive, um velho conhecido (que bateu esta temporada) - Antonio Conte, técnico do Nápoles.

O experiente treinador utilizou uma das frases mais famosas de Mourinho na passagem pelo Inter de Milão para 'puxar dos galões'. Após a eliminação da Taça de Itália em casa, aos pés do Como de Cesc Fàbregas, no desempate por grandes penalidades (1-1 no tempo regulamentar), Conte irritou-se na conferência pós-jogo.

Questionado sobre a eliminação, o técnico recordou já ter ganho dois títulos ao leme da equipa.

«Dois anos, um Scudetto e uma Supertaça. Em todas as conferências de imprensa vou começar a levantar dois dedos para fazer o gesto de dois, como diria um outro treinador, ao contrário daqueles que ganharam zero títulos [tituli]», exclamou, encerrando de seguida a conferência.

A referência é precisamente a Mourinho, que, como treinador do Inter em 2010, salientou que todos os rivais do Inter naquele ano tinham ficado de mãos vazias, sem ganhar nenhum troféu.