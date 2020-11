Diego Armando Maradona faleceu esta quarta-feira e foi homenageado um pouco por todo o mundo. No entanto, há um lugar especial em que Maradona é mais do que um simples jogador: Nápoles.



A cidade saiu à rua para se despedir do seu Deus. Um pouco por toda a cidade, crianças, mulheres ou homens prestaram uma homenagem ao argentino. Acenderam-se velas junto a murais, verteram-se lágrimas em pequenos locais de culto a D10S, colocaram-se cachecóis junto ao San Paolo, beijaram-se cromos com a imagem de «El Pibe».



Enfim, imagens do adeus ao génio que levarão eternamente no coração.



Veja as imagens emocionantes na galeria associada ao artigo.