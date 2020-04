Por mais importante que seja o desporto, até do ponto de vista mental, em Itália continua a ser muito difícil pensar no regresso do amado calcio, tendo em conta o peso dos números de mortes por covid-19.

A opinião de Riccardo Zampagna, antigo jogador de Sassuolo ou Atalanta, por exemplo, é só mais uma. Mas impressiona por ir precisamente ao encontro da dureza dos dados.

«As pessoas morrem como moscas. Neste momento penso em tudo menos em futebol», referiu o antigo avançado ao tuttomercato.

Questionado sobre a situação particular de Bérgamo, onde jogou, Zampagna fala em «drama total». «Parece um filme de terror», conclui o ex-jogador, de 45 anos.