Numa era clássica do futebol, dois jogadores icónicos da viragem do século pararam para contemplar o espetáculo de pirotecnia produzido pelos adeptos fervorosos do Inter de Milão, diante dos rivais do Milan, no famoso «Derby della Madonina».

A 12 de abril de 2005, jogava-se a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões entre dois vizinhos. Na primeira mão, o Milan venceu por 2-0. Aos 71 minutos da segunda mão, já depois de Shevchenko ter feito o 3-0 na eliminatória, um golo de Cambiaso (Inter de Milão) foi anulado por falta.

A raiva dos adeptos do Inter culminou no lançamento de variados objetos para o relvado - tochas, garrafas e isqueiros voaram para o terreno de jogo. A partida foi interrompida e pouco restou aos jogadores senão esperar e observar. Foi isso que Marco Materazzi (com fama de bad boy) e o português Rui Costa fizeram, numa postura aparentemente amigável.

O Milan venceu mesmo a eliminatória mas o que ficou para a história foi a imagem tornou-se um símbolo do futebol - apesar da rivalidade e paixão, a amizade e lealdade para com o adversário devem prevalecer. Cumprem-se 20 anos deste ícone neste sábado.

A fotografia foi tirada por Stefano Rellandini, em trabalho para a agência internacional Reuters. Em declarações ao The Guardian, o fotógrafo resumiu esta imagem numa palavra: «Amizade».

«Essa imagem recorda-me que o futebol não é apenas uma luta entre adeptos. Não é só dinheiro. Não é apenas negócio. Sei que os jogadores de equipas diferentes são amigos, comem juntos em restaurantes e passam o tempo livre juntos. Quando olho para essa imagem, lembro-me de que o futebol é o jogo mais bonito do mundo», disse.

Recorde o episódio ao pormenor AQUI.