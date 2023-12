Rafael Leão fez uma exibição discreta na vitória do Milan sobre o Sassuolo. Os adeptos ‘rossoneri’ mostraram o seu descontentamento, assobiando o internacional português, especialmente quando ele foi substituído perto do final da partida.

O técnico Stefano Pioli comentou essas vaias, depois do jogo. «São um símbolo de grande afeto e estima. Conhecendo as suas qualidades, espera-se sempre dele um jogo de um certo nível. Ainda não está a cem por cento depois da lesão, mas hoje vi-o mais incisivo. Ganhou duelos, foi um ponto de referência no ataque. E depois marcou um golo, mesmo em fora de jogo. Ele tem de encontrar a condição certa, sabe como competir em igualdade de circunstâncias», afirmou.

No final do jogo, a equipa festejou, abraçando-se em frente aos adeptos. Só os jogadores, sem o treinador. Sinal de união do grupo, para Pioli.

«É a resposta de um grupo compacto que nunca desistiu. Tenho uma equipa responsável, tenho de compreender as suas capacidades. Sei que posso deixá-los à vontade porque confio neles. Eles têm respeito por mim, pelos adeptos e pelo Milan. Dão sempre o seu melhor», acrescentou.

Stefano Pioli admitiu que 2023 «não foi o ano que queriam», mas espera que 2024 seja melhor. E garantiu que nunca pensou ter o lugar de treinador do Milan em risco.