A Atalanta continua em grande e venceu esta terça-feira na receção ao Bolonha, por 1-0. Um resultado que permite aos homens de Gasperini subirem, à condição, ao segundo lugar da Serie A.

Luis Muriel, aos 63 minutos, fez o único golo da partida, depois de uma assistência de Duvan Zapata.

Com este resultado, como referido, a Atalanta assume o segundo lugar da Liga italiana, com mais dois pontos do que o Inter, mas mais um jogo. Já o Bolonha é décimo, com 43 pontos.