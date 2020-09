A época mudou, mas a Atalanta continua igual. O conjunto de Gasperni marcou quatro golos em Turim ante o Torino e entrou a vencer na primeira jornada que disputou na Serie A.



Curiosamente a equipa de Bérgamo começou a perder por culpa de um golo de Andrea Belotti (11m). Com um belo pontapé de fora da área, Papu Gómez igualou a contenda volvidos apenas dois minutos.



A Atalanta passou para a frente do marcador aos 21 minutos. Papu Gómez viu a desmarcação de Muriel, colocou-lhe a bola e o colombiano marcou num pontapé cruzado. Mas o internacional argentino ainda não tinha fechado o livre e fez nova assistência desta feita para Hateboer em cima do intervalo.



Houve ainda tempo para a resposta do Torino. Outra vez Belotti a marcar, desta vez com um cabeceamento certeiro à entrada da pequena área.



A Atalanta voltou ao conforto do marcador e chegou ao 4-2 a abrir o segundo tempo. Aos 54 minutos, Muriel serviu De Roon e o holandês rematou na passada para o fundo da baliza de Sirigu.