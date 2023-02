A Atalanta somou este sábado o segundo jogo nas últimas três jornadas a perder pontos. Depois do empate no terreno da Juventus, esta noite aconteceu-lhe ainda pior e saiu derrotada (1-0) de Sassuolo.

Num jogo em que não contou com Palomino e Zappacosta, a Atalanta ficou em maus lençóis logo aos 30 minutos, quando o lateral esquerdo Maehle foi expulso com um vermelho direto. Mais tarde, já nos descontos, também Luis Muriel foi expulso com vermelho direto, pelo que a equipa acabou o jogo com nove.

Pelo meio, aos 55 minutos, Lauriente fez o único golo da partida e garantiu o triunfo do Sassuolo, que somou o segundo triunfo consecutivo sobre um candidato à Champions, depois de na jornada passada ter vencido em casa do Milan.

Ora o Milan, precisamente, tal como a Lazio, podem aproveitar este resultado para se afastarem da Atalanta, fazendo a formação de Bérgamo fica no sexto lugar e descolar do pelotão da frente.