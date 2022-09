Depois da derrota com o Benfica, para a Liga dos Campeões, a Juventus voltou a desiludir também na Liga italiana, ao perder no reduto do Monza, que era o último classificado (1-0).

Angel di María foi expulso ainda na primeira parte, ao dar uma cotovelada a um adversário, Armando Izzo, que o agarrava.

O português Dany Mota foi titular no Monza, mas saiu ao minuto 55, para a entrada do dinamarquês Christian Gytkjaer, que marcou o golo decisivo (74m).

A Juventus soma assim o quinto jogo sem ganhar, entre Serie A e Liga dos Campeões.

O Hellas Verona, com Miguel Veloso em campo a partir do minuto 55, perdeu no reduto da Fiorentina (2-0). Os golos foram de Ikoné (13m) e Nico González (90m).

A Lazio, com Luís Maximiano no banco, foi golear a casa da Cremonese (0-4).