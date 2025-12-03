Menos de dois meses antes de receber o Benfica para a Liga dos Campeões, a Juventus deparou-se com outra má notícia. Um dos capitães, Federico Gatti, está lesionado e vai parar pelo menos um mês.

O problema físico foi contraído no último jogo da Taça de Itália contra a Udinese. Federico Gatti saiu aos 56 minutos da partida com queixas após virar-se. Tocou no joelho e fez sinal de que não podia continuar. A sua equipa venceu por 2-0.

Nesta quarta-feira, o italiano visitou o departamento médico do clube, onde fez exames. A imprensa captou imagens que mostram a chegada e a saída do defesa-central apoiado por muletas.

Os exames determinaram que Gatti sofreu a rutura do menisco medial do joelho direito e, por isso, vai ser alvo de cirurgia. A imprensa italiana diz que o tempo de paragem não será inferior a um mês.

Esta contrariedade soma-se à lesão de Dusan Vlahovic, avançado e figura de proa da equipa que sofreu um problema muscular grave e estará arredado dos relvados por vários meses.

A Juventus receberá o Benfica no dia 21 de janeiro do próximo ano, para a sétima jornada da Liga dos Campeões.

[Notícia atualizada às 12h16]