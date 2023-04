O Inter de Milão continua a viver uma crise de resultados. Os nerazurri perderam, este sábado, por 1-0 na receção à Fiorentina, numa partida da 28.ª jornada da Serie A.



A primeira parte do encontro foi bastante entretida com oportunidades junto das duas balizas. Castrovilli testou a atenção de Onana a abrir a partida e Mkhitaryan respondeu para boa intervenção de Terraciano.



O marcador prosseguiu sem golos até ao intervalo apesar das oportunidades desperdiçadas por Lukaku (falhanço incrivel) e Ikoné. Porém, o conjunto «viola» chegou à vantagem aos 51 minutos na sequência de um canto. Onana não travou o primeiro remate e Bonaventura aproveitou para atirar a contar.



O adversário do Benfica nos quartos de final da Champions tentou responder de pronto e viu Barella acertar no ferro. A Fiore aguentou a vantagem preciosa até final e saiu de Milão com os três pontos, ultrapassando à condição a Udinese no 8.º lugar.



Por sua vez, o Inter é terceiro classificado com 50 pontos, mas pode acabar a ronda em quarto caso Milan e Roma vençam os respetivos jogos. O vice-campeão de Itália perdeu quatro dos últimos seis jogos - Inzaghi não vive dias fáceis.



Classificação da Serie A