Atenção, Benfica: Juventus vence e mantém-se em quarto lugar
João Mário entrou na segunda parte e Francisco Conceição foi ausência
João Mário entrou na segunda parte e Francisco Conceição foi ausência
A Juventus, com João Mário em campo nos minutos finais (entrou aos 75 minutos) e sem Francisco Conceição, venceu por 3-0 na visita ao Sassuolo, esta terça-feira, em jogo da 19.ª jornada da Serie A italiana.
O nulo foi desfeito ao minuto 16, num autogolo do bósnio Tarik Muharemovic, ex-jogador da formação de Turim e agora no Sassuolo.
Na segunda parte, o próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões sentenciou o resultado com dois golos em dois minutos. O avançado canadiano Jonathan David esteve em destaque, ao fazer o 3-0, aos 63 minutos, já depois de ter assistido Fabio Miretti no segundo golo, aos 62 minutos.
Francisco Conceição, que tinha voltado no empate de sábado ante o Lecce (1-1), após ter falhado o jogo com o Pisa (vitória por 2-0 a 27 de dezembro), ficou por mais um jogo fora das opções, ainda a contas com questões musculares e de gestão física.
Na classificação, a Juventus está no quarto lugar, com 36 pontos, os mesmos da Roma, que está no quinto lugar e também venceu esta terça-feira. Estas duas equipas têm dois jogos a mais do que o líder Inter (39 pontos), Milan (38) e Nápoles (37), os três primeiros classificados, que ainda vão jogar nesta jornada. No primeiro de três jogos do dia, o Como venceu o Pisa.