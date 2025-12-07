O Nápoles venceu a Juventus por 2-1, no último jogo antes de viajar até ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica em partida da Liga dos Campeões.

Num jogo em que Francisco Conceição foi titular na Juventus, tendo jogado até aos 75 minutos, altura em que saiu para dar lugar a Miretti, a formação de Turim mostrou muitas dificuldades para travar o adversário.

O ponta de lança Hojlund, que Ruben Amorim deixou sair para o Nápoles, foi a figura da partida ao fazer os dois golos da equipa. O dinamarquês começou por abrir o marcador aos 7 minutos, após assistência de David Neres, e voltou a marcar aos 78 minutos, após um mau alívio de McKennie.

Pelo meio, a Juventus ainda empatou a partida aos 59 minutos, com um golo de Yilmiz, após assistência de McKennie (esta sim, para o sítio certo).

Com este triunfo, o Nápoles regressou ao primeiro lugar, com um ponto de vantagem sobre o Inter Milão. Já a Juventus está em sétimo lugar, fora dos lugares europeus.

RELACIONADOS
Itália: Lazio com Nuno Tavares não vai além de um empate frente ao Bolonha
VÍDEO: Svilar não evita nova derrota da Roma em Cagliari