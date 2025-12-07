Atenção, Benfica: Nápoles vence clássico com Juventus e lidera em Itália
Triunfo por 2-1 no último jogo antes de viajar até Lisboa
Triunfo por 2-1 no último jogo antes de viajar até Lisboa
O Nápoles venceu a Juventus por 2-1, no último jogo antes de viajar até ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica em partida da Liga dos Campeões.
Num jogo em que Francisco Conceição foi titular na Juventus, tendo jogado até aos 75 minutos, altura em que saiu para dar lugar a Miretti, a formação de Turim mostrou muitas dificuldades para travar o adversário.
O ponta de lança Hojlund, que Ruben Amorim deixou sair para o Nápoles, foi a figura da partida ao fazer os dois golos da equipa. O dinamarquês começou por abrir o marcador aos 7 minutos, após assistência de David Neres, e voltou a marcar aos 78 minutos, após um mau alívio de McKennie.
Neres combinou com Højlund para o primeiro do Nápoles 🤝#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Napoles #Juventus #placardit pic.twitter.com/WeukcrbIBC— sport tv (@sporttvportugal) December 7, 2025
Pelo meio, a Juventus ainda empatou a partida aos 59 minutos, com um golo de Yilmiz, após assistência de McKennie (esta sim, para o sítio certo).
Kenan Yıldız empatou para a Juventus 🍿#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Napoles #Juventus #placardit pic.twitter.com/85jo30FYGi— sport tv (@sporttvportugal) December 7, 2025
Com este triunfo, o Nápoles regressou ao primeiro lugar, com um ponto de vantagem sobre o Inter Milão. Já a Juventus está em sétimo lugar, fora dos lugares europeus.
McKennie assistiu Højlund de forma involuntária 🙃#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Napoles #Juventus #placardit pic.twitter.com/yFIE6wddDQ— sport tv (@sporttvportugal) December 7, 2025