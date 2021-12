Depois de ter dado conta da lesão, o AC Milan informou que Kjaer vai ficar afastado dos relvados durante seis meses.



Segundo a nota divulgada pelos rossoneri, o internacional dinamarquês foi operado com sucesso à lesão sofrida no ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo.



Na antevisão ao duelo contra Salernitana, Pioli admitiu que o clube italiano poderá ter de ir ao mercado para colmatar a ausência do defesa de 32 anos.



Recorde-se que o Milan está no grupo do FC Porto na Liga dos Campeões e, na última jornada da fase de grupos, recebe o já apurado Liverpool, na tentativa de chegar aos oitavos de final ou cair para a Liga Europa, dependendo do resultado do FC Porto-At. Madrid.