Depois de Theo Hernández, há mais um jogador infetado com covid-19 no plantel do AC Milan: Brahim Díaz.



Num curto comunicado nas redes sociais, os rossoneri informam que o teste feito ao internacional espanhol teve um resultado positivo e que este se encontra em casa a cumprir isolamento. O emblema italiano acrescenta ainda que o restante plantel testou negativo à covid-19.



Assim, Brahim Díaz e Theo Hernández são baixas de vulto para a visita do AC Milan ao Dragão, da próxima terça-feira.