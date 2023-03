Após a derrota contra o Bolonha, o Inter de Milão recuperou o sorriso na Serie A frente ao Lecce (2-0).



Os nerazzurri marcaram na primeira oportunidade do encontro num contra-ataque desenhado de forma perfeita e concluído na perfeição por Henrikh Mkhitaryan com um pontapé cheio de classe à entrada da área.

Na segunda parte o adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões chegou ao golo da tranquilidade por Lautaro Martínez. O argentino apareceu solto na área do Lecce e desviou o cruzamento de Dumfries para o fundo da baliza de Falcone - 14.º golo do avançado na Serie A.



Com este triunfo o Inter de Milão chegou aos 50 pontos e isolou-se no segundo lugar do campeonato. Por sua vez, o Lecce é 15.º com 27 pontos.

