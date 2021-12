A Lazio, adversária do FC Porto no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, venceu esta sexta-feira o Génova, no Olímpico de Roma, por 3-1, no jogo que abriu a 18.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

O espanhol Pedro Rodríguez abriu o marcador para a equipa da casa aos 36 minutos, no momento que fez a diferença no marcador ao intervalo e até ao último quarto de hora do encontro.

Na segunda parte, aos 75 minutos, Francesco Acerbi dobrou a diferença no marcador, ao fazer o 2-0. O 3-0 surgiu por Matia Zaccagni, ao minuto 81.

A formação visitante reduziu por Melegoni, ao minuto 86, num jogo que acentuou a entrada negativa do ucraniano Andriy Shevchenko no comando do Génova. Em seis jogos na Serie A com o novo técnico, o Génova ainda não venceu. Com Shevchenko, só conseguiu mesmo, para já, vencer a Salernitana, na Taça de Itália.

A Lazio sobe à condição ao oitavo lugar, com 28 pontos, por troca com o Empoli, que tem 26 pontos e menos um jogo. A equipa de Maurizio Sarri iguala, também à condição, a Roma de José Mourinho e a Juventus, que têm 28 pontos cada e só entram em campo para a 18.ª jornada este sábado.