O Milan foi a Bérgamo vencer a Atalanta na noite deste domingo, por 3-2, no jogo que encerrou a sétima jornada da primeira liga italiana de futebol.

O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões chegou ao golo logo aos 27 segundos, por Calabria, tendo ampliado a diferença ainda na primeira parte, com o golo de Tonali, aos 43 minutos.

Mais golos estiveram apenas reservados para o quarto de hora final da segunda parte. O avançado português Rafael Leão fez o 0-3 no marcador aos 78 minutos.

O jogo parecia totalmente resolvido, mas a Atalanta ainda deu um ar da sua graça e levou o resultado até à diferença mínima, com golos de Zapata (86m) e Pasalic (90+4m).

Com este resultado, o Milan chega aos 19 pontos e segue isolado no segundo lugar, a dois pontos do líder Nápoles. A Atalanta está no oitavo lugar, com 11 pontos.