Atenção, Sporting: Alisson Santos sai lesionado na vitória do Nápoles
Equipa de Conte bateu a Udinese pela margem mínima e fechou o campeonato no segundo lugar
O Nápoles venceu a Udinese por 1-0 na última jornada do campeonato italiano.
Alisson Santos, jogador emprestado pelo Sporting, começou de início, mas aos dez minutos o avançado brasileiro saiu lesionado, cedendo o lugar a Kevin De Bruyne. Apesar da lesão, a substituição não podia ter corrido melhor para Antonio Conte, uma vez que o médio belga assistiu, aos 34 minutos, Hojlund para o primeiro do encontro.
No segundo tempo, a Udinese procurou o empate, mas a expulsão de Kabasele dificultou a vida da equipa visitante, que não foi capaz de evitar a derrota.
Com este resultado, o Nápoles fecha o campeonato no segundo lugar, com 76 pontos. A Udinese, por sua vez, terminou em décimo lugar, com 50 pontos.
Noutros resultados, o Parma venceu o Sassuolo por 1-0 ,com golo de Pellegrino aos 80 minutos.
Desta feita, o Parma termina no 12.º lugar, com 45 pontos. O Sassuolo é 11.º classificado, com 49 pontos.