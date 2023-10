A Atalanta aproveitou o empate do Nápoles em Milão, nesta décima jornada, para ultrapassar os atuais campeões e chegar à zona ‘Champions’.

Apesar de Gian Piero Gasperini ter feito algumas alterações na equipa, depois do empate na Áustria, com o Sturm Graz, na passada quinta-feira, para a Liga Europa, a Atalanta dominou o jogo em casa do Empoli.

Gianluca Scamacca voltou a ser titular no ataque e inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, com um toque de classe, marcando de calcanhar!

O golo madrugador abalou a já frágil confiança de um aflito Empoli – é décimo oitavo classificado, com sete pontos – que não teve capacidade de reação no primeiro tempo.

Sentia-se que o segundo golo da Atalanta poderia surgir a qualquer momento e isso acabou por acontecer aos 29 minutos, quando o neerlandês Koopmeiners dobrou a vantagem da formação de Bérgamo.

Com o jogo resolvido ainda antes da meia-hora, a Atalanta passou a gerir o esforço e as tentativas do Empoli, que conseguiu crescer, mas pouco, na segunda parte.

Mesmo assim, quem marcou foi, de novo, Scamacca, aos 51 minutos. O internacional italiano tinha marcado dois golos nos oitos jogos anteriores; hoje marcou outros tantos.

Foi a segunda vitória seguida da equipa de Bérgamo na Serie A, depois de bater o Génova na última ronda.

A Atalanta chegou aos 19 pontos e subiu ao quarto lugar, ultrapassando o Nápoles, mas ainda pode ser superada pela Fiorentina, que encerra a jornada em Roma, frente à Lázio.

Na próxima jornada, a equipa de Gasperini recebe o Inter de Milão, que lidera isolado com 25 pontos.