O Inter goleou a Atalanta por 4-0, em Milão, num jogo em atraso da 21.ª jornada da Serie A.



O adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa até começou melhor e abriu o marcador por Charles De Ketelaere, aos 11 minutos. No entanto, o lance foi invalido após recurso ao VAR por alegado braço na bola de um jogador da equipa de Gasperini.



Ora, o Inter acordou com o susto e arrancou para uma exibição bastante interessante. O vice-campeão europeu colocou-se em vantagem graças a um golo de Darmian e chegou ao 2-0 através de um pontapé forte de pé esquerdo de Lautaro Martínez.



O internacional argentino e capitão de equipa acabaria por falhar uma grande penalidade, mas Di Marco tratou de fazer o 3-0. Frattesi fixou o resultado final com um golo aos 72 minutos. Com esta goleada, o Inter aumentou para 12 pontos a vantagem para a Juventus, segunda classificada, enquanto a Atalanta é quinta colocada.



Classificação da Serie A