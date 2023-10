Atalanta e Juventus empataram sem golos numa partida da sétima jornada da Serie A.



Depois de uma primeira parte sem grandes ocasiões, o adversário do Sporting na Liga Europa teve as melhores oportunidades do segundo tempo. O conjunto orientado por Gasperini só não ganhou por culpa de Szczęsny e da falta de pontaria de Koopmeiners.



O guarda-redes da Vecchia Signora impediu um golaço de livre de Muriel com uma defesa inacreditável para a trave. Quando o polaco não agarrou a bola, o médio internacional neerlandês desperdiçou uma recarga na pequena área.



Já no período de descontos, Koopmeiners atirou por cima em excelente posição e desperdiçou a derradeira ocasião para a Atalanta ganhar.



A Juve é quarta classificada com 14 pontos e está a quatro dos líderes Inter e AC Milan. Já a Atalanta está imediatamente atrás, no quinto posto, com 13 pontos.



Classificação da Serie A